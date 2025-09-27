Supercopa Endesa 2025: Sigue la final EN VIVO

Sorpresa en la primera semifinal de la Supercopa Endesa 2025. En un partido sumamente parejo, y definido por detalles, el Valencia Basket, subcampeón de la Liga Endesa 2024/25, logró imponerse al anfitrión de la Supercopa y campeón defensor del torneo, el Unicaja Málaga, en un duelo que se definió por pizarra de 93-87.