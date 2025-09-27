EN VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Supercopa Endesa 2025: Sigue la final EN VIVO

Por

Meridiano

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 09:38 am

Sigue la cobertura de la Supercopa Endesa 2025 a través de Meridiano.net y en vivo con imágenes solo para Venezuela por Meridiano TV

Por

Meridiano

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 09:38 am
Por Josué Porras Estebanot
14:00 | 27/09/2025

Supercopa Endesa: Valencia Basket tumba al campeón y mantiene la "maldición del anfitrión"

El equipo valenciano da el golpe sobre la mesa y espera por el otro finalista, que será Real Madrid o La Laguna Tenerife

Omari Moore / Foto: Cortesía

Sorpresa en la primera semifinal de la Supercopa Endesa 2025. En un partido sumamente parejo, y definido por detalles, el Valencia Basket, subcampeón de la Liga Endesa 2024/25, logró imponerse al anfitrión de la Supercopa y campeón defensor del torneo, el Unicaja Málaga, en un duelo que se definió por pizarra de 93-87.

Por Iván Holguín
12:00 | 27/09/2025

Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket

Ambos conjuntos llegan a la Supercopa luego de una excelente zafra 2024-2025 

Valencia basket vs Unicaja Baloncesto / Archivo

La Supercopa Endesa arranca con un vibrante choque de semifinales: Unicaja Baloncesto vs. Valencia Basket. Este emocionante encuentro, que da inicio a la temporada del baloncesto español, es un evento que ningún aficionado querrá perderse.

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
12:00 | 27/09/2025

Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

El equipo blanco tras finalizar campeón en la última campaña, buscará empezar con buen pie la temporada 2025-2026

Foto: Cortesía

La temporada 2025-2026 del baloncesto español dará inicio con la Supercopa Endesa, misma que será el próximo fin de semana. El Real Madrid, vigente campeón en ACB, buscará empezar un nuevo curso con el píe derecho y por supuesto, un campeonato, algo de lo que no tienen acostumbrados.

Domingo 28 de Septiembre de 2025
Supercopa Endesa