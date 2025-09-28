Sistema Patria: Conozca los bonos que pagará en el mes de octubre

Desde el mes de octubre, los usuarios del Sistema Patria cobrarán una serie de compensaciones económicas, dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar la protección social de los venezolanos.
En este sentido, deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales difundidos en las redes sociales de Patria o en sus canales aliados, donde especifican las fechas de entrega, montos y beneficiarios.
Al recibir el mensaje de confirmación de pago disponen de un plazo máximo de 15 días para transferir los recursos desde el monedero a sus cuentas bancarias. Asimismo, pueden corroborar la acreditación en la aplicación móvil veMonedero.
¿Cuáles son los bonos que depositarán en octubre?
A continuación, te brindamos un listado detallado:
Corresponsabilidad y Formación: Para trabajadores del sector público que integran una nómina especial.
Ingreso Contra la Guerra Económica: Destinados a funcionarios públicos, jubilados, pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor.
Bono Único Familiar: Para quienes conforman los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.
Bono Complementario: Dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.
Chamba Juvenil: Para los jóvenes entre 18 y 35 años que forman parte de la misión social que impulsa la economía del país.
Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el territorio nacional.
Cultores Populares: Para los exponentes de la riqueza cultural y manifestaciones artísticas de Venezuela.
Cuadrantes de Paz: Para los miembros de los organismos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos Bomberiles y Protección Civil (PC).
Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que hace vida en el país.
100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.
Robert Serra: Para los jóvenes que laboran en empresas del Estado o que han desarrollado emprendimientos variados.
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?
Accede al portal web www.patria.org.ve
Ubica la sección de “Protección Social” y luego “Monedero”
Selecciona el monedero, monto y destino de los fondos.
Haz clic en “aceptar” y después “continuar”
Espera que el sistema valide la operación y ¡listo!