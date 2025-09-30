Champions League

¡Hat-trick! Mbappé firmó su triplete con este golazo (+Video)

Mbappé llegó a su quinto tanto en la presente edición de la Liga de Campeones 2025-26

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 02:34 pm
Foto: Cortesía
Noche estelar para Kylian Mbappé con el Real Madrid. Otra más en esta temporada 2025-26 para el delantero francés. Esta vez en la segunda jornada de la fase de liga ante el Kairat de Kazajistán.

El ariete galo, que está siendo de lo más destacado de los merengues en la campaña, firmó su hat-trick al minuto 73' en el partido con una hermosa definición al palo bajo de la valla defendida por el guardameta kazajo Sherkhan Kalmurza.

El atacante recibió la esférica en la frontal del área, tras una gran combinación de sus compañeros en banda izquierda, y no dudó en desenvainar directamente al arco de los kazajos. 

Este viene a ser el quinto tanto de Mbappé en la presente edición de la Liga de Campeones, tras los dos anotados en el debut contra el Marsella, duelo que ganaría la escuadra española 2-1.

 

