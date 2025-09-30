Hipismo

La favorita que falló: Tras cuatro derrotas frustrantes yegua regresa para la R38 con todo por demostrar

Para esta ocasión cuenta con la monta del jinete profesional con el que obtuvo su única victoria en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 10:15 am
Continúa el tercer meeting y con esto la realización de la quinta fecha del mismo,  este domingo 5 de octubre con la presentación de la reunión 38 de la temporada 2025  en el hipódromo La Rinconada, la cual, contará con una programación de 12 competencias  sin pruebas selectivas ni de grado.

La séptima carrera, primera válida del programa será para yeguas nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de una carrera con una nómina de catorce competidoras inscritas, para el recorrido de 1.200 metros.

Una de ellas es Multiverso, que para esta ocasión vuelve a las manos del jinete profesional Robert Capriles, preparada por Ramón García Mosquera para los colores del Stud ‘Andrea Stable’. Es un producto de King Seraf en Urbane Hustle por Slew City Slew, nacida y criada en el Haras La Orlyana.

La castaña de cuatro años regresa al óvalo de Coche luego de 161 días sin estar en competencias públicas. La última presentación fue el pasado 27 de abril, carrera en la que era una de las más cotizados, la yegua falla al arribar en la quinta casilla a quince cuerpos de la ganadora Wabi Sabi.

                                     

Hay que mencionar que su única victoria fue en el debut, posteriormente siempre está entre las más jugadas y no ha podido alcanzar una nueva victoria. La yunta jinete-entrenador tienen esta temporada de 32 actuaciones 7 victorias para una efectividad del 22%.

Trabajos de Multiverso: La Rinconada Primera Válida

Sep 19 L. Mendoza E/P 15,4 29 41 (600) 53,1 2p 66/81,4// cómoda por el riel con remate de 12.

Sep 26 R. Capriles E/P 31,2 44,4 57,4 70 (1000) 83 2p 97,1/112,4// cómoda y bien con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

