Doble herencia de Grado: Nieto de campeón G1 e hijo de ganador múltiple debuta en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada se alista para su jornada número 38, un evento de 12 carreras programado para iniciar a la 1:00 de la tarde. La emoción hípica de este domingo se potencia con el tradicional 5y6 nacional que de seguro batirá una vez más el monto récord en recaudación.

La Rinconada: Ganador de pruebas de grado Debut

En la quinta competencia del ciclo de las no válidas es especial para caballos nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores en recorrido de 1.400 metros, tiene su hora de partida a las 2:40 de la tarde y cuenta con ocho ejemplares inscritos.

Entre los participantes destaca el estreno de Neigh Sayer (USA), un zaino de tres años importado nacido en Kentucky. Que a su vez contará con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud "Big Valdi", para esta ocasión será montado por el jinete aprendiz Winder Véliz quien le descarga tres kilos.

Neigh Sayer presenta un pedigrí sobresaliente a pesar de que dicho ejemplar no logra victoria en tres presentaciones, viene hacer hijo de Midnight Storm, un semental que acumuló diez victorias en 27 salidas a la pista. Su campaña sobresale por los triunfos en pruebas de renombre como el Del Mar Derby (G2), Seabiscuit Handicap (G2), Shoemaker Mile Stakes (G1), Eddie Read Stakes (G2), Del Mar Mile Handicap (G2) Native Diver Stakes (G3), San Pasqual Stakes (G2), entre los años 2014-2015-2016 y 2017.

La madre (Montana Ave) no realizo campaña alguna en Estadios Unidos y este viene hacer su primer producto. Su abuelo (Street Sense) también destacó al ganar en seis ocasiones de 13 veces que participó donde destaca los triunfos en varias pruebas de grado pero sobre todo la alcanzada el 25 de agosto del 2007 en el óvalo de Saratoga que lleva por nombre Travers Stakes (G1).

Este ha sido el ejercicio más reciente de Neigh Sayer (Usa):

Sep 26 J. Lugo Jr. E/S 15 29,2 41,2 54,2 (800) 66,4 2p 81,2/96,3//muy cómoda y sin hacerle nada con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

El debut de Neigh Sayer en esta prueba no valida desde ya añade un atractivo especial al prometer grandes emociones, con la afición atenta al desempeño de este tresañero que porta en su linaje la sangre muy respetable.