112 días de espera: El ejemplar que tuvo a Joel Rosario en su estreno regresa a la pista este domingo

El tercer meeting de la temporada 2025 llega a su quinta semana de acción este próximo domingo en el hipódromo La Rinconada con la realización de la reunión número 38 que trae consigo una programación de 12 emocionantes carreras que darán inicio a la 1:00 pm.

Datos hípicos: Reaparece La Rinconada Joel Rosario

El potro de tres años, Rey Saturno (número 5) hará su reaparición a la pista de Coche luego de 112 días sin correr, alojado en la cuadra de Luis Francisco Martin y esta listo para participar en la quinta carrera del ciclo no válido en una prueba especial para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores.

Para esta ocasión contará con la monta del jinete profesional Yonkleiver Díaz, en defensa de los colores del Stud ‘The Plumbers’. Posee hasta ahora campaña de dos actuaciones para cero triunfos.

Su primera actuación fue en el Clásico Cañonero (GI), la última reunión del año pasado. En aquella prueba de 1.100 metros, el ejemplar ocupó la sexta casilla, montado por el jinete dominicano Joel Rosario, en una carrera ganada por Snujake.

Posteriormente es inscrito el 15 de junio del presente año y arriba en la decima casilla con Yoelbis González en carrera ganada por Toro Salvaje (Usa).

Rey Saturno es un hijo del semental Panzer Barcelona en Linda Anarita por Golden Spikes, nacido y criado en el Haras La Orlyana que para esta ocasión regresa con los implementos V (Vendas), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

Ejercicios Previos: La Rinconada Reaparece Datos

Sep 20 I. Delgado E/P 31,2 44,4 58,2 71,2 (1000) 85,4/ a voluntad con remate de 13.

Sep 27 I. Delgado E/P 30,1 43,4 56,4 69,3 (1000) 84,2/2V, cómodo con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.