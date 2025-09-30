Sangre clásica en acción: Nieta de campeón del Kentucky Derby reaparece este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 5 de octubre del 2025, el Hipódromo Internacional La Rinconada, continua su ruta hacia el magno evento del calendario hípico nacional y es que para esta ocasión se tendrá una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas ni de grado pero la activación del 5y6 con un premio único a repartir al ganador que acierte los seis de la fama de $1.250.000.

Nieta de Campeón: La Rinconada Reaparece Reunión 38

La cuarta carrera es una prueba especial en 1.300 metros, reservada para yeguas de 4 y 5 años, nacionales e importadas, que sean ganadoras de dos competencias. El evento cuenta con un atractivo premio adicional de $23.400 y ha logrado inscribir un total de diez purasangres.

El foco estará en la presentación de la yegua Four Palms Queen, la primera en la nueva cuadra del entrenador Antonio Bellardi. Correrá con 53 kilos y será conducida por el jinete profesional José Alejandro Rivero.

La castaña reaparece luego de 301 días sin participar en pruebas públicas, su última actuación fue en el Clásico Invitacional del Caribe celebrado el ocho de diciembre del 2024, carrera en la que arribó en la duodécima posición fuera de carrera con la monta del japones Kimura. Para esta ocasión vendrá a la carrera con los siguientes implementos: Bz (Bozal), BB (Bozal Blanco), Cc (Casquillo Correctivos) La (Lengua Amarrada).

La pupila del Stud "Los Maizeros" que tiene récord de nueve actuaciones para dos triunfos es un producto del cruce de Pashito the Che con Bahamas Pegasus en Fusaichi Pegasus, recordemos que su abuelo fue ganador del Kentucky Derby en el año 2000.

Ejercicios previos en la pista del óvalo de Coche para Four Palms Queen: La Rinconada

Sep 13 R. Torres E/S 15.2 28 40,1 (600) 54,1/ de segunda vuelta contenida muy bien con remate de 12.1.

Sep 25 J. A. Rivero E/P del aparato 26,4 39,2 51,2 (800) 63,4 2p 76,2 4p 90,3/106,2// cómoda y muy bien con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.