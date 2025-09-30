Vuelve el "Dato fijo": El nieto de Tapit que su mejor arma es la velocidad regresa tras 154 días de inactividad

Suscríbete a nuestros canales

Este primer domingo de octubre, la vibrante ciudad de Caracas se alista para vivir otra apasionante jornada de carreras en el emblemático Hipódromo La Rinconada. A partir de la 1:00 de la tarde, la afición hípica podrá disfrutar de un total de doce emocionantes pruebas, lo que promete una tarde llena de adrenalina y espectáculo.

Dato fijo: La Rinconada Carreras Reunión 38 Reaparece

La atención pudiera estar centrada en la sexta carrera, una competencia que tendrá una nómina de siete caballos maduros muy parejos todos que se van a disputar la bolsa adicional especial a repartir de $28.600 en un recorrido corto de 1.100 metros.

El ahora entrenador del ejemplar Vida, William Laya será el encargado de ensillar a dicho ejemplar para esta prueba. El hijo de Ruffalex en Marquisite por Tapit viene de ganar para de carreras de forma consecutiva y la mas reciente lo hizo el cuatro de mayo del presenta año con la monta de Aray, donde por pescuezo derrota al ejemplar Futuro en los mismo 1.100 metros.

De sus 18 actuaciones 10 han sido con la silla del líder del meeting Jhonathan Aray, capaz de acumular ocho triunfos en su campaña, para esta ocasión regresa luego de 154 días sin correr y lo va hacer con los implementos: Bz (Bozal) Cc(Casquillos Correctivos) V (Vendas) y La (Lengua Amarrada).

Otro punto importante a destacar es que esta yunta ya se estreno con victoria en lo que ha sido su única actuación en conjunto.

Estos han sido los ejercicios más recientes para Vida: Nieto de Tapit

Sep 06 H. Galue E/P 15,3 30,3 (400) recta de enfrente, cómodo con remate de 15.

Sep 20 H. Galue E/P 12,4 26 39,1 (600) en la recta de enfrente cómodo con remate de 13.1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH