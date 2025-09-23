Servicios

Sistema Patria activará bono de Corresponsabilidad y Formación en los próximos días

La información será difundida mediante las redes sociales de Patria y sus diversos canales aliados

Por Meridiano

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 07:28 pm
Sistema Patria activará bono de Corresponsabilidad y Formación en los próximos días
Foto: Referencial / Cortesía
En los próximos días, el Sistema Patria activará el bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a los trabajadores del sector público, los cuales pertenecen a una nómina especial. Aunque el pasado 1 de septiembre fue entregado el primer pago por 10.000 bolívares, se estima que una segunda asignación se produzca durante esta semana y el monto sea elevado, por directrices del Gobierno Nacional.

Foto: Referencial / Cortesía

La información será difundida mediante las redes sociales de Patria y sus diversos canales aliados. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero. 

¿Quiénes son los beneficiarios?

Este subsidio está dirigido a los funcionarios de la administración pública, incluyendo a los militares y demás integrantes de las empresas del Estado, tales como:

  • Petróleos de Venezuela (PDVSA)

  • Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

  • Ministerio de Energía Eléctrica

  • Cancillería

  • Presidencia y muchos más.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

  1. Accede al portal de Patria (www.patria.org.ve)

  2. Ahora, valida la imagen de seguridad y el código de verificación.

  3. Ingresa tu número de cédula y contraseña.

  4. Dirígete al campo de “Protección Social” y acepta el bono.

  5. Ubica la sección de “Monedero” y elige la opción de “retiro de fondos”.

  6. Selecciona la cuenta bancaria, el monto y presiona “continuar”.

  7. Haz clic en “aceptar” y espera unos segundos.

  8. El Sistema validará la operación como exitosa.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones

  • Los usuarios deben mantener su perfil actualizado en el Sistema Patria y agregar a los integrantes del núcleo familiar.

  • La contraseña de seguridad debe ser renovada cada 180 días y contener caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas.

  • Es imprescindible responder las encuestas sobre servicios, mercado y recepción de CLAP para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales.

  • La Plataforma Patria tiene un horario de atención desde las 6:00 am hasta las 9:58 pm, de lunes a sábado. Los domingos realizan mantenimiento preventivo.

