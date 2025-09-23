Sistema Patria activará bono de Corresponsabilidad y Formación en los próximos días

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el Sistema Patria activará el bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a los trabajadores del sector público, los cuales pertenecen a una nómina especial. Aunque el pasado 1 de septiembre fue entregado el primer pago por 10.000 bolívares, se estima que una segunda asignación se produzca durante esta semana y el monto sea elevado, por directrices del Gobierno Nacional.

La información será difundida mediante las redes sociales de Patria y sus diversos canales aliados. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Este subsidio está dirigido a los funcionarios de la administración pública, incluyendo a los militares y demás integrantes de las empresas del Estado, tales como:

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Ministerio de Energía Eléctrica

Cancillería

Presidencia y muchos más.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Accede al portal de Patria (www.patria.org.ve) Ahora, valida la imagen de seguridad y el código de verificación. Ingresa tu número de cédula y contraseña. Dirígete al campo de “Protección Social” y acepta el bono. Ubica la sección de “Monedero” y elige la opción de “retiro de fondos”. Selecciona la cuenta bancaria, el monto y presiona “continuar”. Haz clic en “aceptar” y espera unos segundos. El Sistema validará la operación como exitosa.

