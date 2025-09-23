Sistema Patria activará bono de Corresponsabilidad y Formación en los próximos días

En los próximos días, el Sistema Patria activará el bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a los trabajadores del sector público, los cuales pertenecen a una nómina especial. Aunque el pasado 1 de septiembre fue entregado el primer pago por 10.000 bolívares, se estima que una segunda asignación se produzca durante esta semana y el monto sea elevado, por directrices del Gobierno Nacional.
La información será difundida mediante las redes sociales de Patria y sus diversos canales aliados. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Este subsidio está dirigido a los funcionarios de la administración pública, incluyendo a los militares y demás integrantes de las empresas del Estado, tales como:
-
Petróleos de Venezuela (PDVSA)
-
Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)
-
Ministerio de Energía Eléctrica
-
Cancillería
-
Presidencia y muchos más.
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?
-
Accede al portal de Patria (www.patria.org.ve)
-
Ahora, valida la imagen de seguridad y el código de verificación.
-
Ingresa tu número de cédula y contraseña.
-
Dirígete al campo de “Protección Social” y acepta el bono.
-
Ubica la sección de “Monedero” y elige la opción de “retiro de fondos”.
-
Selecciona la cuenta bancaria, el monto y presiona “continuar”.
-
Haz clic en “aceptar” y espera unos segundos.
-
El Sistema validará la operación como exitosa.
Recomendaciones
-
Los usuarios deben mantener su perfil actualizado en el Sistema Patria y agregar a los integrantes del núcleo familiar.
-
La contraseña de seguridad debe ser renovada cada 180 días y contener caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas.
-
Es imprescindible responder las encuestas sobre servicios, mercado y recepción de CLAP para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales.
-
La Plataforma Patria tiene un horario de atención desde las 6:00 am hasta las 9:58 pm, de lunes a sábado. Los domingos realizan mantenimiento preventivo.