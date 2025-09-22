Sistema Patria: Bonos activos hoy, lunes 22 de septiembre (+Listado)

Suscríbete a nuestros canales

A través de la Plataforma Patria, el Gobierno Nacional distribuye beneficios destinados a diferentes sectores de la población venezolana, como parte de los esfuerzos para garantizar la protección social. La fecha de entrega es anunciada mediante las redes sociales oficiales y los canales aliados.

Este lunes 22 de septiembre, los usuarios están recibiendo los siguientes pagos directamente en el monedero digital:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Para pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS), cuyo monto es de 7.800 bolívares.

Especial para las Brigadas Comunitarias: Para la clase trabajadora que se dedica a la recuperación de instituciones educativas en el país, cuyo monto es de 6.600 bolívares.

Movimientos Somos Venezuela: Para los jóvenes que conforman el programa que promueve la economía nacional, cuyo monto es de 832,50 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: Para los jubilados de la administración pública, cuyo monto es de 17.760 bolívares.

¿Cómo saber si fui beneficiado?

Los usuarios seleccionados recibirán una notificación vía SMS proveniente del número 3532 o 67373 de Patria. De igual modo, pueden corroborar la acreditación en la aplicación veMonedero.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para retirar los fondos en el monedero. A continuación, te brindamos una guía sencilla para que realices el proceso exitosamente:

Inicia sesión en el portal web de Patria Navega en la página hasta encontrar el campo de “Protección Social” Ubica la sección de “Monedero” y haz clic en “retiro de fondos” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos Pulsa “confirmar” y después “aceptar”. El sistema validará la operación como exitosa. Corrobora el abono en tu cuenta bancaria y “listo”.

Recuerda que para aumentar las probabilidades de optar por los bonos gubernamentales debes responder las encuestas sobre mercado, servicios o CLAP. También, ingresar frecuentemente en la Plataforma Patria para ser considerado como usuario activo. Por último, es fundamental que renueves tu contraseña de seguridad cada 180 días, para proteger tu cuenta y datos personales.