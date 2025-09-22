Sistema Patria: Bonos activos hoy, lunes 22 de septiembre (+Listado)

A través de la Plataforma Patria, el Gobierno Nacional distribuye beneficios destinados a diferentes sectores de la población venezolana, como parte de los esfuerzos para garantizar la protección social. La fecha de entrega es anunciada mediante las redes sociales oficiales y los canales aliados.
Este lunes 22 de septiembre, los usuarios están recibiendo los siguientes pagos directamente en el monedero digital:
Ingreso Contra la Guerra Económica: Para pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS), cuyo monto es de 7.800 bolívares.
Especial para las Brigadas Comunitarias: Para la clase trabajadora que se dedica a la recuperación de instituciones educativas en el país, cuyo monto es de 6.600 bolívares.
Movimientos Somos Venezuela: Para los jóvenes que conforman el programa que promueve la economía nacional, cuyo monto es de 832,50 bolívares.
Corresponsabilidad y Formación: Para los jubilados de la administración pública, cuyo monto es de 17.760 bolívares.
¿Cómo saber si fui beneficiado?
Los usuarios seleccionados recibirán una notificación vía SMS proveniente del número 3532 o 67373 de Patria. De igual modo, pueden corroborar la acreditación en la aplicación veMonedero.
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?
Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para retirar los fondos en el monedero. A continuación, te brindamos una guía sencilla para que realices el proceso exitosamente:
Inicia sesión en el portal web de Patria
Navega en la página hasta encontrar el campo de “Protección Social”
Ubica la sección de “Monedero” y haz clic en “retiro de fondos”
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos
Pulsa “confirmar” y después “aceptar”.
El sistema validará la operación como exitosa.
Corrobora el abono en tu cuenta bancaria y “listo”.
Recuerda que para aumentar las probabilidades de optar por los bonos gubernamentales debes responder las encuestas sobre mercado, servicios o CLAP. También, ingresar frecuentemente en la Plataforma Patria para ser considerado como usuario activo. Por último, es fundamental que renueves tu contraseña de seguridad cada 180 días, para proteger tu cuenta y datos personales.