Bonos de Patria activos este viernes 19 de septiembre ¿Quiénes lo cobran?

Durante esta semana el Sistema Patria depositó varias compensaciones económicas, dirigidas a varios sectores de la población venezolana, en el marco de la protección social implementada por el Gobierno Nacional. Estos recursos representan un apoyo financiero para las familias, las cuales pueden cubrir gastos alimenticios, pagar servicios públicos o transferir dinero a terceros.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, los beneficiarios son notificados vía mensajería de texto del número 3532 o 67373 de Patria. Luego, deben acceder a su perfil en la plataforma digital y transferir el monto desde el monedero a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso, tienen un plazo máximo de 15 días o en su defecto, será eliminado de la billetera.

Como es habitual, la distribución se efectuará de manera directa y gradual. Los usuarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales del Ejecutivo Nacional mediante las redes sociales, donde detallan las fechas de entrega.

Bonos activos en el Sistema Patria este viernes 19 de septiembre

Contra la Guerra Económica: Para personal jubilado de la administración pública, cuyo monto es de 17.472 bolívares.

Beca Enseñanza Media: Para los jóvenes en formación académica, cuyo monto es de 555 bolívares.

Parto Humanizado: Para las mujeres en etapa gestacional, cuyo monto es de 1.1000 bolívares.

Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el país, cuyo monto es de 832,50 bolívares.

Foto: Referencial / Cortesía

