Nicky Jam dominó el Monumental Simón Bolívar con un épico concierto

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varios meses de espera, Caracas despertó de fiesta el viernes 19 de septiembre, cuando Nicky Jam se apoderó del Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada.

Fue una noche cargada de reggaetón, emoción, reencuentro y energía desbordante, que quedará en la memoria de todos los presentes y la que además, contó también con la participación de los venezolanos Adso y Ciscoh, así como la del colombiano Altafulla.

Adso prendió la tarima antes de Nicky Jam

La velada comenzó formalmente pasadas las 11 de la noche con la actuación de Adso como telonero, subiendo al escenario para interpretar sus éxitos y ganarse al público.

Adso / Foto: Black Media Venezuela

Pero no lo hizo solo, pues, invitó al colombiano Altafulla para cantar juntos “No te vayas”, tema recién estrenado, que fue coreado por la multitud desde los primeros segundos.

Adso también aprovechó ese espacio para presentar parte de su trabajo en solitario, en alza en estos últimos tiempos. Su propuesta musical, cargada de sentimiento y ritmo, fue muy bien recibida, y los aplausos se hicieron sentir fuertes en el Monumental.

Tanto él como Altafulla expresaron su emoción de estar frente a cientos de fanáticos, mostraron gratitud y dejaron claro que este concierto era tan suyo como del artista principal.

Altafulla / Foto: Black Media Venezuela

Nicky Jam estremeció el Monumental

Exactamente a las 12:09 AM, el reggaetonero hizo su entrada y nada más y nada menos que vistiendo una camisa de los Leones del Caracas, gesto que fue celebrado como un abrazo cultural por el público local. Con esa energía a favor, abrió su show con “Te robaré”, uno de los temas esperados.

El concierto duró casi dos horas, pero entre la potencia musical, la entrega del público, y la variedad del repertorio, esos minutos se sintieron intensos. Llegaron “Amanecer”, “Voy a beber”, “Te boté”, “X” y muchas más canciones que hicieron que nadie se quedara quieto. El público coreó, saltó, perreó, vivió.

Nicky Jam / Foto: Black Media Venezuela

El artista no solo interpretó éxitos, sino que también se dedicó a conectar emocionalmente con los asistentes. Hizo pausas para hablar, para agradecer, y para rememorar su propio camino.

Uno de los momentos más memorables fue cuando habló directamente sobre Venezuela.

“Desde pequeño veía a los boricuas que venían para acá a hacer show, yo veía Sábado Sensacional y todos estos programas y yo decía: ‘wow, qué energía tiene esta gente en Venezuela’. Nunca pensé que yo iba a ser parte de esa energía tan bonita”, expresó.

El ambiente a tope con los Djs

Antes de la llegada de Nicky Jam, el recinto ya estaba caliente gracias al show de varios DJs que pusieron a bailar a los asistentes con mezclas variadas.

Entre ellos destacaron Marco Allen, Nawal, Nono Belune, entre otros, quienes mantuvieron el pulso del público, preparándolo para lo que venía: un espectáculo grande, potente. Asimismo, el artista Ciscoh también hizo acto de presencia con Jimena Araya como la DJ.