Adso y Altafulla la están rompiendo con “No te vayas” (+Entrevista)

La tarde del 18 de septiembre, nuestro equipo de Meridiano tuvo el placer de trasladarse a las instalaciones de Carupanadas en El Hatillo, para un encuentro con los artistas del momento: el venezolano Adso y el colombiano Altafulla.

Luego de que el criollo lanzara “Todo pasa por algo”, un tema en el que nombra al barranquillero y a su actual pareja, Karina García, el contacto entre ellos no tardó en llegar para crear una bomba que hoy acapara a todas las plataformas digitales.

De allí nació “No te vayas” un romántico tema que une a dos países hermanos y, que para el momento, acumula más de 400 mil reproducciones en YouTube. En la conversación, Adso y Altafulla dieron detalles de la exitosa colaboración.

Adso y Altafulla se apoderan del género urbano

“Pura ley de atracción”, así definió el artista venezolano a la forma en la que se dieron las cosas para unirse al costeño. Luego de tener el tema listo, le escribió y se encontraron en la ciudad de Medellín para darle vida a esta exitosa canción.

Por su parte, Altafulla expresó su emoción por colaborar con el carabobeño. “Nos hemos hecho amigos, panas, nos la hemos pasado bien bacano tanto en Colombia y aquí ahora en Venezuela, y pues, esperamos que se sigan dando estas cosas”, agregó.

Ambos cantantes están listos este viernes 19 de septiembre para romperla en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde serán parte de la apertura del show del reggaetonero Nicky Jam.

¡Mira el video y descubre todo lo que nos dijeron Adso y Altafulla!