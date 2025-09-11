Sepa cómo cobrar más de 1.000 Bs a través del Sistema Patria, siendo mujer en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El 10 de septiembre se activó un nuevo beneficio económico a través del Sistema Patria, dirigido a las Promotoras Parto Humanizado. Se trata de un estipendio mensual de 1.110 bolívares, anunciado oficialmente en el Blog Patria, este pago busca reconocer el trabajo comunitario de mujeres que acompañan a gestantes y madres solteras en distintas regiones del país.

Proceso de cobro del bono Promotoras del Parto Humanizado en el Sistema Patria

El dinero se acredita directamente en la plataforma digital del Sistema Patria, y las beneficiarias reciben una notificación del depósito. Posteriormente, pueden transferir el monto a su cuenta bancaria registrada, para conocer las fechas exactas, los usuarios deben revisar el Blog Patria o estar atentos a los anuncios del gobierno.

Pasos generales para recibir el pago:

Revisar las notificaciones en la plataforma Patria.

Confirmar la recepción del estipendio en el monedero digital.

Transferir el saldo a una cuenta bancaria personal.

Las promotoras cumplen una función clave en las comunidades, ya que acompañan a las mujeres durante el embarazo y el postparto. Su labor consiste en identificar gestantes, darles orientación y asegurar que participen en talleres de salud y bienestar, este trabajo tiene un fuerte impacto social, especialmente en el caso de madres solteras o familias con bajos recursos.

Requisitos para acceder al plan