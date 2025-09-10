Nuevas restricciones para inmigrantes en Estados Unidos: La Green Card en la mira

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump marcó un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos, implementando una estrategia de "tolerancia cero". Esta política se enfocó en endurecer las condiciones para el ingreso legal al país y en la deportación masiva de inmigrantes. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reafirmado su compromiso de deportar a aquellos que representen una amenaza para la nación.

Recientemente, el DHS anunció que podrá deportar sin derecho a apelación a todos los inmigrantes que tengan vínculos con actividades criminales. Esta medida se aplica especialmente a aquellos que colaboren o formen parte de organizaciones criminales o terroristas. La administración busca así mantener un control más estricto sobre la seguridad nacional.

La amenaza de las organizaciones criminales

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que algunos titulares de Green Card podrían haber colaborado con Viv Ansanm, una coalición de pandillas haitianas designada como organización terrorista extranjera. Esta acusación refuerza la postura del gobierno de que cualquier conexión con actividades criminales puede resultar en la revocación del estatus de residente permanente y la consiguiente deportación.

Motivos adicionales para la deportación

Además de la colaboración con organizaciones criminales, existen otros motivos por los cuales un inmigrante con Green Card puede perder su estatus legal y ser deportado. Según las directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las siguientes prácticas ilícitas también pueden resultar en deportación inmediata:

• Fraude matrimonial: Casarse con el fin de obtener beneficios migratorios.

• Violencia doméstica: Cometer actos de violencia contra un cónyuge o familiar.

• Homicidio: Participar en la muerte intencionada de otra persona.

• Voto ilegal: Participar en elecciones estadounidenses sin el derecho legal para hacerlo.

Los inmigrantes con Green Card deben estar conscientes de los riesgos asociados con actividades criminales y otras infracciones, ya que estas pueden llevar a la pérdida de su estatus y a la deportación del país.