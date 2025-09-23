Está de regreso el show nocturno “Jimmy Kimmel Live!”: Conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

El show nocturno “Jimmy Kimmel Live!” estará de regreso a la televisión este martes 23 de septiembre por la cadena ABC, tras ser suspendido abruptamente la semana pasada.

La decisión de retirarlo del aire se debió a una controversia generada por los comentarios del presentador Jimmy Kimmel en su monólogo sobre el asesinado de Charlie Kirk.

La suspensión se produjo hace menos de una semana, cuando el presentador comentó de manera crítica el movimiento MAGA y su respuesta al asesinato del republicado.

Luego de su intervención, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, y varias estaciones afiliadas, amenazaron con emprender acciones contra ABC, propiedad de The Walt Disney Company.

Un regreso acordado

En un comunicado, un portavoz de Disney explicó la salida del aire de “Jimmy Kimmel Live!”. “Tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”.

Por su parte, la empresa consideró que los comentarios de Kimmel fueron "inoportunos y, por lo tanto, insensibles". Ahora, el regreso del espacio nocturno es el resultado de "conversaciones reflexivas" con el presentador.

Apoyo de Hollywood a Jimmy Kimmel

La pausa de Jimmy Kimmel en su programa habitual unió a la industria del entretenimiento. Más de 400 artistas, incluyendo figuras de Hollywood como Tom Hanks, Meryl Streep y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta en apoyo a él.

Por otro lado, se realizaron varias protestas contra Disney en sus oficinas de Nueva York y California.