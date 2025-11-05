MLB: Yoshinobu Yamamoto y su última marca para cerrar la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto cerró la temporada 2025 desde el montículo, consolidando su protagonismo con Dodgers de Los Ángeles. Su llegada desde Japón generó expectativas altas, y su rendimiento superó cada proyección. El equipo confió en él desde el primer día, y su consistencia lo convirtió en figura clave.

Yamamoto fue el abridor del Día Inaugural y también el lanzador en la última jugada de la Serie Mundial. Solo 17 pitchers han logrado esa doble presencia en la historia de Grandes Ligas. Su campaña se inscribe entre las más completas y simbólicas de la era moderna.

La marca proyecta más que durabilidad: habla de confianza y liderazgo. Yoshinobu no solo cumplió como refuerzo internacional, sino que se convirtió en piedra angular de los Dodgers. Su presencia en ambos extremos de la temporada lo consolida como uno de los brazos más influyentes del año.

Últimos 7 peloteros que lograron lanzar en Openning Day y último Juego de Serie Mundial

La doble presencia de Yoshinobu Yamamoto lo ubica en un grupo selecto. Ser abridor del Día Inaugural y cerrar la Serie Mundial en el mismo año es una rareza estadística. En la era de la expansión, solo seis lanzadores lo habían logrado antes. El japonés es ahora el séptimo.

Bob Gibson, Mike Torrez, Charles Nagy, Josh Beckett, Madison Bumgarner y Chris Sale integran esa lista simbólica. Algunos lo hicieron en triunfo, otros en derrota. Yamamoto lo logró como campeón, consolidando su narrativa con Dodgers de Los Ángeles.

Números de Yoshinobu Yamamoto en 2025

- Temporada regular: 30 juegos, 30 aperturas, 12-8, 2.49 efectividad, 173.2 entradas, 113 hits, 48 carreras limpias, 14 jonrones, 59 boletos, 201 ponches, 0.99 WHIP

- Postemporada: 6 juegos, 5 aperturas, 5-1, 1.45 efectividad, 37.1 entradas, 23 hits, 6 carreras limpias, 2 jonrones, 6 boletos, 33 ponches, 0.78 WHIP