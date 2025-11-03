MLB: Yoshinobu Yamamoto emula actuación legendaria en Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto firmó una de las actuaciones más sobresalientes en la historia de la Serie Mundial. El japonés lanzó en tres juegos, con un nivel superlativo para ser campeón con Dodgers de Los Ángeles; de hecho, emuló a una de las grandes leyendas de las Grandes Ligas.

Yamamoto emuló al gran Randy Johnson en la Serie Mundial 2001 con tres juegos y actuaciones soberbias. Incluyendo un Juego 7 para asegurar el título para Diamondbacks de Arizona. Tanto japonés como la leyenda americana fueron insuperables en sus respectivos años.

La comparación es inevitable: Juego 2 de 9 entradas con 1 o menos carreras permitidas; Juego 6 de 2 o menos carreras limpias y Juego 7 con actuación desde el bullpen de más de 1.0 entradas de labor. Totalmente soberbias ambas actuaciones que los llevó a ser el MVP de sus Series Mundiales.

Yoshinobu Yamamoto se consagra en la Serie Mundial 2025

La Serie Mundial no solo premia talento, también consagra legado. Yoshinobu Yamamoto apareció en los momentos más críticos de la Serie Mundial: dominó como abridor y cerró como relevo. Su actuación es parte de los libros de historia de la franquicia en el mes de octubre.

Como Randy Johnson en 2001, Yamamoto usó la Serie Mundial como trampolín hacia la élite histórica. No solo ganó, definió su temple, precisión y capacidad de aparecer cuando más importa. Dodgers de Los Ángeles le debe la Serie Mundial al japonés más impactante del 2025.

Números de Yoshinobu Yamamoto en la Serie Mundial 2025

Yoshinobu Yamamoto brilló cuando más lo necesitaban. En el Juego 2 evitó que Dodgers regresara a casa en desventaja. En el Juego 6 mantuvo viva la serie con una actuación quirúrgica. Y en el Juego 7, selló la consagración con un relevo que definió la Serie Mundial 2025.

Números de Yamamoto en la Serie Mundial 2025:

- 3 juegos, 3-0, 1.02 efectividad, 17.2 entradas, 10 hits, 2 carreras limpias, 2 boletos, 15 ponches