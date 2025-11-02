MLB: Yoshinobu Yamamoto es el tercer lanzador en lograr estos registros en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles son nuevamente los campeones de la Serie Mundial en las Grandes Ligas tras ganarle a los Azulejos de Toronto en siete juegos. Una de las principales razones del éxito de su segundo título consecutivo al más alto nivel se debe a la presencia del lanzador japonés, Yoshinobu Yamamoto.

El pelotero de 27 años mostró toda su jerarquía y talento en momentos de presión durante toda la serie y ante una ofensiva de mucho poder. Pero gracias a su compromiso y determinación, no solo ha dominado a sus rivales con precisión quirúrgica, sino que también ha escrito su nombre junto a los grandes de la historia del juego.

En cada salida, Yamamoto demuestra un control absoluto del montículo. Sus 15 ponches y apenas 2 bases por bolas reflejan una combinación de potencia y serenidad poco común en un escenario tan exigente como lo es el Clásico de Otoño.

Yoshinobu Yamamoto, el MVP de los Dodgers

Con un récord de 3-0, una efectividad de 1.02 ERA y un WHIP de 0.68 en 17.2 entradas lanzadas, Yamamoto se ha convertido en el corazón del pitcheo en su organización en la parte más importante del año.

Gracias a todo esto, el rendimiento del derecho se puede comparar con las actuaciones legendarias de Bob Gibson en 1967 y Christy Mathewson en 1905, según Erick José Lantigua. Por lo que, tomando en cuenta sus números, no es una sorpresa que sea el ganador del MVP 2025 por encima de varios de sus compañeros.

Sin duda alguna, las actuaciones de Yoshinobu Yamamoto son una de las historias más fascinantes que quedarán grabadas en la memoria de todos los fanáticos que presenciaron la emocionante postemporada de principio a fin dentro de la MLB.