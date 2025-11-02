MLB: Así fue la actuación de los venezolanos en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El telón de las Grandes Ligas ha bajado con el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles en un dramático y emocionante Juego 7 ante los Azulejos de Toronto. La tropa venezolana tuvo actuaciones destacadas durante la serie con grandes jugadas a la defensiva y batazos oportunos.

Andrés Giménez: entrega sin recompense

El segunda base Andrés Giménez llegó a la Serie Mundial 2025 como una de las piezas clave de su equipo, gracias a su defensa impecable y su capacidad para producir en momentos importantes. Sin embargo, su rendimiento ofensivo no estuvo a la altura de las expectativas. En siete juegos, bateó para un promedio de .148, conectando apenas cuatro imparables en 27 turnos al bate.

Giménez parecía haber dado el batazo clave en el sexto episodio cuando con un doble amplió la ventaja de los Azulejos 4-2, pero los esfuerzos no fueron suficientes para conseguir el campeonato. A pesar de su bajo promedio, Giménez logró impulsar cuatro carreras y anotar tres, lo que demuestra que supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo.

Por el lado de los campeones, el lanzador Edgardo Henriquez. Aunque su participación se limitó a dos apariciones en relevo, su impacto fue notable. Henríquez no permitió carreras en sus entradas lanzadas, registrando una efectividad inmaculada de 0.00 y ponchando a dos rivales.

Miguel Rojas: El héroe inesperado

El veterano Miguel Rojas, conocido por su liderazgo y versatilidad defensiva rescató a los Dodgers en dos oportunidades en el Juego 7, en la novena entrada, luego de un out, dio el cuadrangular para igualar las acciones a cuatro carreras y en el cierre del noveno, tuvo una buena jugada a la defensiva para evitar que Toronto se llevara la victoria. En tres juegos disputados, bateó para .200, con dos imparables, uno de ellos un cuadrangular que impulsó una carrera y le permitió anotar otra.

Rojas y Henriquez logran ponerse su segundo anillo de Serie Mundial, uniéndose a Luis Sojo, David Concepción, Pablo Sandoval, Víctor Davalillo, Manny Trillo, Gregor Blanco, Franklin Morales, José Altuve y Brusdar Graterol como los criollos con múltiples anillos.