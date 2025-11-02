MLB: Los Dodgers de Los Ángeles reafirman su imperio y se coronan bicampeones de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo desde los Yankees de Nueva York entre 98 y 2000 en repetir un campeonato de Serie Mundial al superar en entradas extras a los Azulejos de Toronto 5 carreras a 4. El receptor Will Smith dio el batazo clave en el inning 11 para darle la victoria a los dirigidos por Dave Roberts.

En la baja de la tercera, Bo Bichette puso en ventaja a los Azulejos con cuadrangular de tres carreras ante Shohei Ohtani por el jardín central.

Más tarde, en la cuarta, Teoscar Hernández puso en el marcador a los Dodgers con elevado de sacrificio que hizo anotar a Will Smith.

En la sexta, Tommy Edman acortó más la distancia de los Dodgers con otro elevado de sacrificio en las piernas de Mookie Betts.

La cuarta carrera de Toronto llegó en el cierre del sexto, gracias a un doble de Andrés Giménez, que parecía darle comodidad al conjunto canadiense que ganaba 4-2.

Max Muncy se encargó de poner nuevamente las acciones por una con jonrón solitario por el jardín derecho.

El noveno inning para los Dodgers tuvo un héroe inesperado. Luego de un out, el venezolano Miguel Rojas conectó cuadrangular solitario por le jardín izquierdo para empatar la pizarra a cuatro carreras. Fue apenas su segundo jonrón en postemporada en su carrera desde 2020.

Los Azulejos parecían encaminados a dejar en el terreno a los Dodgers cuando montaron una serie amenaza en el noveno. Con un out y las bases llenas, Miguel Rojas se fajó con un rodado de Daulton Varsho para forzar el out en la goma. Después, ante un complicado batazo de Ernie Clement, Andy Páges capturó un batazo cerca de la pared para mandar el séptimo juego de la Serie Mundial a entradas extras.

En el décimo, con Seranthony Domínguez en la lomita, los Dodgers llenaron las bases pero no pudieron anotar para tomar la ventaja.

Will Smith se puso la capa de héroe en el undécimo inning con cuadrangular solitario ante Shane Bieber por el jardín izquierdo para darle ventaja a los Dodgers de Los Ángeles que se colocaban a 3 outs de ser el primer equipo en repetir un título de Serie Mundial desde los Yankees de 98-2000.

En el cierre de esa entrada, Vladimir Guerrero Jr. inició la entrada con doble contra la pared de jardín izquierdo. Luego, Isiah Kiner-Falefa se sacrificó con toque para avanzar al dominicano a la tercera. Luego, Addison Barger negoció boleto y Yoshinobu Yamamoto, obligó a Alejandro Kirk a batear para doble play para darle el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles su noveno título de Serie Mundial.

La victoria fue para Yoshinobu Yamamoto quien se convirtió en el decimocuarto lanzador en la historia, primero desde Randy Johnson en 2001 en ganar tres juegos de una Serie Mundial. La derrota fue para el cerrador Trevor Hoffman.