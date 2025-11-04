Yoshinobu Yamamoto: La vieja guardia de los lanzadores y un último homenaje

Suscríbete a nuestros canales

Un lanzador de 1.78 metros de altura, no es necesariamente lo que se podría entender como un portento intimidante en la lomita. Sin embargo, la sola presencia de Yoshinobu Yamamoto en el morrito para los Dodgers de Los Ángeles, significó un título para los californianos, el bicampeonato de las Grandes Ligas y una actuación, que aparte de quesar escrita con letras doradas en los libros de historia de MLB, sino que hizo recordar a los tiempos más dominantes de los lanzadores en el mejor beisbol del mundo.

Yoshinobu Yamamoto brilló en el juego 7 de la Serie Mundial, lanzó 2.2 entradas de labor de relevo para llevarse la victoria

Foto: AP

Celebrando su último out, para coronar a los Dodgers y el bicampeonato / Foto: AP

Trabajó en su segundo juego de la serie por 6.0 innings de una carrera y cinco hits

Yoshinobu Yamamoto lanzó el primer juego completo de Serie Mundial desde Johnny Cueto en 2015 / Foto: AP

Lanzó un juego completo en el segundo juego de la Serie Mundial, para el primer triunfo de los Dodgers

Yamamoto tuvo una Serie Mundial como la de Randy Johnson en 2001, dos aperturas de leyenda y un relevo perfecto para coronar la zafra / Foto: AP

Yamamoto también tuvo una actuación muy similar al legendario trabajo de Madison Bumgarner con los Giants en 2014

Tres brazos legendarios en la Serie Mundial / Infografía: Meridiano

Aunque el tiempo transcurra, este trabajo del japonés en la lomita hizo recordar a los mejores tiempos del pitcheo en las Grandes Ligas, y demostró que aun es posible ver a lanzadores en etsa era moderna, que quieran trabajar por nueve innings y ser MVP.