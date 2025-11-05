Presidenta de México rechaza ataques a Fátima Bosch en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se quedó callada ante el polémico episodio protagonizado por la concursante mexicana en el Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien alzó la voz tras sentirse agredida en Tailandia.

Bosch denunció que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director regional de Miss Universo en Asia, la llamó “tonta” y la mandó a callar durante una sesión de grabación de contenidos promocionales.

La presidenta en contra de Nawat

En su conferencia mañanera, Sheinbaum hizo un llamado a romper los antiguos clichés sobre las mujeres: “Calladita te ves más bonita” (en palabras de Nawat). Y aseguró que la verdadera belleza reside en alzar la voz y defender los derechos.

Asimismo, la política destacó que Bosch se comportó “muy dignamente” al decir “no estoy de acuerdo” al enfrentarse a la situación. Para la mandataria, alzar la voz no sólo es legítimo, sino necesario: “las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz”.

“Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres, ¿no? ‘Calladita te ves más bonita’. Bueno, no sé si alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia. Pero sí llegaron a decirme”, aseveró.

El Miss Universo está que arde

La 74ª edición de Miss Universo, que se celebra en Tailandia, contó con delegadas de más de 130 países y territorios, entre ellos el debut de Palestina. El episodio con Bosch se enmarca en la semana de actividades oficiales como: sesiones fotográficas, registros, entrevistas.

Tras el incidente, la organización del certamen, Miss Universe Organization (MUO) anunció la movilización de su director ejecutivo, Mario Búcaro, hacia Tailandia para “fortalecer la colaboración” con MGI y las autoridades locales.