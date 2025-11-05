El “cacheteo verbal” de Alicia Machado a Nawat Itsaragrisil: “Que lo corran”

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo más reciente en el universo de los concursos de belleza tiene como protagonista a Nawat Itsaragrisil, quien está en el ojo del huracán tras el mal trato que le dio a la candidata mexicana durante una reunión con todas las reinas que participan en el Miss Universo.

El tailandés rechazó a Fátima Bosch a causa de los problemas de la organización con México, lo que generó una tensión y muchas candidatas en apoyo a la azteca salieron de la sala dejando con la palabra en la boca al magnate.

En redes sociales los internautas estallaron y a estas críticas se le unió la Miss Universo 1996, Alicia Machado, y, durante una transmisión en vivo explotó en contra de Nawat, tildándolo de “patán” y otras calificaciones no muy amenas.

Alicia Machado saca las garras

Machado, conocida por su carácter directo, no dudó en exigir públicamente la salida de Itsaragrisil de cualquier vínculo con Miss Universo, acusándolo de misoginia y de actuar de manera poco ética en el entorno de los concursos.

“¿Este cabeza de hue%$ quién se cree que es? Este pinche patán de mie$d@ misógino, espero que lo saquen de la organización y el próximo año revisen a qué país van a llevar el concurso. Espero que lo corran y que no se vuelva a saber nada de él”, aseveró.

Asimismo, cuestionó el verdadero objetivo del Miss Universo, el cual siente que se ha desviado por todas las manos que han tocado al máximo certamen de belleza.

“Para lo único que va a servir la Miss Universo es para pelear por los derechos y la igualdad de género en el mundo, tiene que volver a tener un trabajo diplomático, importante, porque si no... ¿Para qué siguen haciendo el concurso?”, sentenció la exreina de belleza.

Defensa a Fátima Bosch

En la misma transmisión, la maracayera abordó la problemática con Bosch y, recordó que este tipo de incidentes “son un problema cultural que persiste” desde los noventa, y rechazó que los concursos internacionales sigan operando bajo dinámicas de desigualdad de género.

“Estoy con Miss México, espero que gane esta niña. Tienes todo mi amor. Espero que el señor Rocha y el señor Ronald Day, los directores de este concurso saquen de la organización a quienes no respeten a las concursantes”, fueron sus palabras.

Y agregó: “Los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan”.