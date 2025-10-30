Alicia Machado manda claro mensaje a Diosa Canales

Suscríbete a nuestros canales

El apoyo en redes sociales para la cantante y vedette venezolana Diosa Canales está más fuerte que nunca. No solo el público aplaude el desempeñó de la intérprete en “La Casa Alofoke”, sino también la Miss Universo 1996 Alicia Machado con palabras cargadas de orgullo y respeto.

Mensaje de Diosa

A través de un live en Instagram, Machado expresó que ha visto a Diosa entrenando, compartiendo con los demás participantes y muy madura en lo que desea lograr en el reality.

“La veo demasiado venezolanisima, siento que es una cuestión de personalidad y de que así somos las venezolanas, somos picky picky. Ella me encanta, siempre me ha encantado y ella siempre me ha mandado mensajitos, me escribía desde hace muchos años”, indicó con emoción.

En este sentido, aseveró que es team Diosa hasta el final y le dio el consejo de que no pelee con nadie en la casa. Recordemos que Alicia es una veterana en realities, ganando en el año 2021 la primera temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

“Cada vez que te sientas atormentada vete a entrenar y haces de todo en el gimnasio”, comentó con gran emoción la también actriz, empresaria, modelo y exreina de belleza.

Compatriotas unidos

A través de Instagram el equipo encargado de manejar las redes sociales de Canales, mientras está en el show, compartieron el video de Machado con el mensaje: “Gracias por tu apoyo reina”.

Las palabras demuestran el respeto entre ambas y el gran apoyo que sigue teniendo Diosa en la competencia por el jugoso premio de 4 millones de pesos y un Ferrari Purosangue.