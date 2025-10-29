Alicia Machado ventila que quiere ser mantenida por un millonario

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo episodio de ‘Secretos de las Indomables’ por Canela TV, la actriz venezolana Alicia Machado confesó que le gustaría ser una mantenida en un debate junto a Ninel Conde y Amara ‘La Negra’.

La picante conversación generó acuerdos y desacuerdos cuando la Miss Universo 1996 afirmó: “De verdad hubiera sido una esposa mantenida feliz”, aunque se trataba de ella, ‘El Bombón Asesino’ refutó su pensamiento.

Para Ninel, un hombre que mantenga a una mujer, es una persona que puede ejercer poder y suelen ser controladores, a pesar que todas estuvieran de acuerdo, Alicia Machado reafirmó su posición de tener un millonario a su lado.

“A estas alturas sí me gustaría, estoy cansada, trabajo desde los 16 años”, expresó la también empresaria durante el debate.

Por último, citó las relaciones de Salma Hayek con François-Henri Pinault, un importante empresario francés y presidente de un conglomerado de marcas de lujo. Además, la de Maribel Guardia con Marco Chacón, un abogado especializado en el ámbito del entretenimiento y propiedad intelectual.

El interés romántico de Alicia Machado por Elon Musk

En una entrevista para ‘La Mesa Caliente’, Alicia Machado ventiló su interés por el multimillonario Elon Musk. “Es mi nuevo crush, lo quiero conocer”, dijo antes las conductoras del espacio televisivo.

No es lo mismo llorar en un monte que llorar en un Tesla”, agregó con el humor picante que la caracteriza.

Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo, adquirió la red social X (antiguo Twitter), es cofundador y director de Tesla Motor, además conserva otros negocias de gran importancia.