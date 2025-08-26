Alicia Machado se enfurece y expone orientación sexual de reconocido locutor

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más el nombre de Alicia Machado se encuentra en polémica por unas recientes declaraciones que realizó en contra del locutor Enrique Santos. A través de un en vivo en Instagram, la Miss Universo rechazó unas palabras realizadas por el hombre quien la tildó de “problemática”.

Palabras del locutor

La situación comenzó hace algunos días cuando Santos a través de su programa habló de unas declaraciones que realizó la empresaria, actriz y modelo sobre Ricardo Arjona.

Enrique Expresó que la popular Machado es una mujer equivocada y que le gusta vivir de escándalos. Además, recordó una situación incómoda que vivió con la criolla de 48 años hace tiempo, cuando lo llamó “enclosetado”.

El cubanoamericano le dijo que había salido del closet en el año 2012, y que estaba totalmente desubicada de llevar mensajes negativos por la sexualidad de alguien, solo para llamar la atención.

“Yo no soy un Alicia hater, yo no le deseo absolutamente nada mal a Alicia, yo lo que sí creo que es una mujer muy equivocada, que tiene muchos problemas. Eres una mala persona reconócelo. No tengo nada en su contra, le deseo todo lo mejor en el mundo”, comentó.

Aleska Génesis, comentó el video de Santos, escribiendo: “Exactamente, todo lo que ella crítica en otras personas es lo que ella es y peor".

Respuesta de Alicia

Ante las declaraciones del hombre, que lleva con éxito en Estados Unidos el programa “Enrique Santos Show”, la venezolana salió en su defensa, lanzando fuertes palabras.

“Tu no sabes Enrique lo que mi familia ha vivido. Cállese la boca, Maric* de mierd*”, comentó Machado, también enviando una fuerte amenaza para su compatriota Aleska, ya que han tenido múltiples altercados en los últimos meses.

“Y la otra señorita mejor déjame en paz, no me hagas ponerte un orden de alejamiento por acoso, por una cantidad de cosas que intentas hacer, junto a tus clientes”, indicó.