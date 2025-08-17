El mayor miedo en la vida de Alicia Machado fue revelado

Suscríbete a nuestros canales

​La reconocida actriz y ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, ha abierto su corazón para hablar de uno de los mayores desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y vida personal: el poder de los hombres.

En una reciente entrevista para el podcast “Chingonamente”, la exreina compartió su perspectiva sobre las dinámicas de género en el mundo del entretenimiento y la sociedad en general.

​Según Alicia Machado, el poder de los hombres es algo que ha temido toda su vida. “Los hombres tienen poder y siempre lo han tenido, sea poder de dinero, intelectual, por el género, el hombre siempre es escuchado, respetado, se le cree más que a la mujer”, afirmó.

​Machado considera que el dinero es la única herramienta de empoderamiento que tienen las mujeres para ganar respeto en un mundo dominado por los hombres. “Aunque yo tenga las pruebas en la mano, los hombres, desafortunadamente, siempre han tenido el poder”, agregó.

Empoderamiento femenino

​A pesar de las adversidades que ha enfrentado a lo largo de su vida, la venezolana celebra el empoderamiento femenino y el auge de figuras públicas como Angelina Jolie, Salma Hayek y Kate del Castillo, quienes alzan su voz para exigir sus derechos.

La Miss Universo 1996 advirtió que muchos actores consiguen personajes o participaciones en producciones gracias a relaciones con productores.

“Yo he estado en producciones donde pasa que el galancito es el que se está cogi´*ndo0 a la productora o a la ejecutiva y te lo tienes que calar”, señaló sin pelitos en la lengua.

​Por esta razón, la también empresaria afirmó que ella misma ha evitado tener relaciones con productores, ejecutivos o cualquier famoso para no caer en ese juego de poder.