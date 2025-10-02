Pérdida de licencias de conducir en California: Nuevas medidas del gobierno para 2025

Suscríbete a nuestros canales

En California, miles de migrantes indocumentados han podido acceder a la licencia de conducir AB 60, un beneficio que les permite manejar sin necesidad de demostrar su estatus migratorio. Sin embargo, este permiso no exime a sus titulares de cumplir con las mismas normas de tránsito que rigen para cualquier otro conductor. A partir de 2025, el Gobierno ha decidido implementar medidas más estrictas que podrían llevar a la revocación de estas licencias.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene el poder de suspender o revocar la licencia de conducir por acumulación de puntos debido a infracciones. Un conductor es considerado negligente si acumula:

• 4 puntos en 12 meses

• 6 puntos en 24 meses

• 8 puntos en 36 meses

Cada choque con responsabilidad o infracción de tránsito suma puntos al historial del conductor. Superar estos límites puede resultar en la suspensión o revocación de la licencia AB 60, así como de cualquier otra licencia en California.

Infracciones que conllevan revocación automática

El manual oficial de California 2025 establece que ciertas infracciones son tan graves que provocan la pérdida automática de la licencia. Entre ellas se incluyen:

• Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI)

• Competencias automovilísticas ilegales (street racing)

• Accidentes con fuga (hit-and-run) que involucren lesiones

• Evasión policial, especialmente si causa lesiones graves, lo que podría resultar en hasta siete años de prisión.

Sanciones para conductores jóvenes

Los conductores menores de 18 años enfrentan sanciones más severas. Con una sola infracción o accidente con responsabilidad, pueden recibir limitaciones en su licencia. Si acumulan tres incidentes en un año, su licencia provisional será suspendida por seis meses, además de un período de prueba de 12 meses. En casos relacionados con el consumo de alcohol o drogas, la revocación es inmediata.

Otras causas de suspensión

Además de las infracciones graves, existen otras razones que pueden llevar a la suspensión de una licencia. Estas incluyen:

• No presentarse en la corte tras recibir un ticket de tránsito.

• Circular con una patente ilegible o alterada.

• Permitir que un conductor sin licencia maneje el vehículo, lo cual puede resultar en la retención del automóvil por 30 días.

• Usar un monitor de video visible para el conductor que no sea exclusivamente para navegación o información del auto.