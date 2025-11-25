¡Increíble lo ocurrido en Old Trafford! Expulsan a jugador por agredir a su compañero de club

Suscríbete a nuestros canales

Old Trafford fue epicentro de muchas cosas este lunes 24 de noviembre . Sí, no solo de la derrota de su Manchester United a manos del Everton (0-1), sino por lo que ya está dando la vuelta al mundo que obligó a los visitantes a jugar con un futbolista menos casi todo el compromiso.

Y hay que iniciar contando que el protagonista fue Idrissa Gueye, quien desencadenó la situación que dejó a Everton jugando con 10 ante los 'red devil'.

Sin embargo, cualquiera pudiera imaginar que se debió a un lance cualquiera de fútbol, y no, más bien todo lo contrario en una secuencia muy insólita. Y es que el veterano mediocampista perdió por unos segundos la calma y agredió a su compañero de equipo Michael Keane.

Una acción que no pasó desapercibida para el árbitro del cotejo, que se encontraba a escasos metros y que no se lo pensó dos veces para mostrarle la tarjeta roja.

La jugada del Manchester United que ocasionó la pelea y la expulsión

Para encontrar la razón de la cólera de Gueye hay que echar atrás un instante en el partido, porque su molestia justamente se inició después que Bryan Mbeumo, jugador del Manchester, protagonizara una corrida por la banda derecha, que luego desembocó en una acción que pudo significar el gol de Bruno Fernandes, tras un remate peligroso.

Ese momento tan puntual fue la raíz de la pérdida de los papeles en Idrissa, que incompresiblemente inició el careo con su compañero, visiblemente alterado, al punto que posteriormente se encaró con su compañero y le abofeteó, actuación específica que se ganó la cartulina por conducta violenta.

Hay que destacar que el colegiado actuó dentro del reglamento, al ampararse en que puede tomar estas decisiones, pese a que la agresión se dio entre compañeros de equipo.

Finalmente, pese al complejo contexto del Everton para afrontar el resto del partido ante el Manchester United lograron sacar tres puntos importantes en la Premier League, gracias al gol de Kiernan Dewsbury-Hall (29') y una sufrida defensa por más de 70 minutos.