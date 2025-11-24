¡Llegó el momento de la verdad! Austria y Portugal jugarán la final del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 Qatar 2025 está listo para coronar a un nuevo campeón juvenil. Tras unas semifinales cargadas de emoción y sorpresas, ya se conocen los dos equipos que disputarán la gran final: Austria y Portugal.

El torneo juvenil ha demostrado ser un escenario de talentos emergentes, y la final de este año enfrentará a una de las mayores revelaciones contra un clásico de la formación europea.

Austria es la gran sorpresa

El primer finalista en asegurar su boleto fue la selección de Austria, que se ha convertido en la principal y más grata sorpresa de esta cita mundialista.

Los austriacos demostraron una solidez formidable desde la fase de grupos, donde clasificaron como primeros del Grupo L con nueve puntos. En las rondas de eliminación derrotaron a Túnez, Inglaterra, Japón e Italia.

Con una plantilla disciplinada y el momento dulce de su máximo goleador Johannes Moser (ocho tantos), llega a la final con el impulso de ser el equipo que nadie esperaba ver en estas instancias.

Portugal quiere la estrella

La segunda semifinal ofreció un choque de titanes entre dos potencias del fútbol: Portugal y Brasil. El partido fue una batalla táctica de alta intensidad, que terminó sin goles y se definió desde el punto penal.

Los "lusos" mostraron mayor temple y precisión desde los once metros, imponiéndose con un marcador de 6-5 para dejar fuera a la escuadra brasileña.

De esta forma se consolida como el segundo finalista y buscará traducir su rica tradición futbolística en un título mundial Sub-17.

Calendario final

Ahora bien, el campeonato llegará a su clímax el próximo jueves 27 de noviembre, con dos partidos que definirán las posiciones del podio:

Partido por el tercer puesto:

Italia vs. Brasil

La gran final:

Austria vs. Portugal

La expectativa es alta, y el mundo del fútbol juvenil está a la espera de saber qué país levantará la Copa del Mundo en Qatar.