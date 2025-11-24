Mundial Sub 17: ¡Sorpresa Mundial! Austria elimina a Italia y es finalista
El seleccionado austriaco dominó de principio a fin a su similar de la "bota" y lo dejó sin posibilidad de título
Por
Meridiano
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 11:50 am
El Mundial de fútbol Sub-17 presentó este lunes 24 de noviembre uno de los mayores batacazos del torneo, luego de que el combinado de Austria maniatara 2-0 a Italia en semifinales del torneo quedándose así con el primer cupo a la Final del evento.