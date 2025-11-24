Estos serán los partidos de la jornada 5 en la UEFA Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La fase de la liga de la UEFA Champions League 2025/2026 entra en su fase más decisiva con la celebración de la quinta jornada. Este martes 25 de noviembre, un total de nueve partidos se disputarán en Europa, muchos de ellos con implicaciones directas para la clasificación a los octavos de final.

La fecha promete grandes emociones, con equipos luchando por sellar su pase o, en el peor de los casos, asegurar un puesto en los play-offs eliminatorios.

El duelo de la fecha

Cabe destacar, que el foco de la jornada se posará inevitablemente en Stamford Bridge, donde se jugará el encuentro más atractivo, Chelsea vs FC Barcelona.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con siete puntos en la tabla y una historia de enfrentamientos directos muy pareja. Los "Blues" buscan hacer valer su fortaleza en casa, un escenario donde históricamente han sido difíciles de batir en Europa.

Por su parte, los azulgranas, bajo la dirección de Hansi Flick, ha mostrado un poder ofensivo impresionante, promediando una alta cifra de goles por partido en sus últimas actuaciones europeas.

Calendario para el resto de partidos

El resto de la jornada disputados este martes, cuenta con varios equipos poderosos buscando asegurar su posición: