Estos serán los partidos de la jornada 5 en la UEFA Champions League

La fase de la liga de la UEFA Champions League 2025/2026 entra en su fase más decisiva con la celebración de la quinta jornada. Este martes 25 de noviembre, un total de nueve partidos se disputarán en Europa, muchos de ellos con implicaciones directas para la clasificación a los octavos de final.
NOTAS RELACIONADAS
La fecha promete grandes emociones, con equipos luchando por sellar su pase o, en el peor de los casos, asegurar un puesto en los play-offs eliminatorios.
El duelo de la fecha
Cabe destacar, que el foco de la jornada se posará inevitablemente en Stamford Bridge, donde se jugará el encuentro más atractivo, Chelsea vs FC Barcelona.
Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con siete puntos en la tabla y una historia de enfrentamientos directos muy pareja. Los "Blues" buscan hacer valer su fortaleza en casa, un escenario donde históricamente han sido difíciles de batir en Europa.
Por su parte, los azulgranas, bajo la dirección de Hansi Flick, ha mostrado un poder ofensivo impresionante, promediando una alta cifra de goles por partido en sus últimas actuaciones europeas.
Calendario para el resto de partidos
El resto de la jornada disputados este martes, cuenta con varios equipos poderosos buscando asegurar su posición:
|Partido
|Hora VEN (Caracas)
|Análisis
|Ajax vs. Benfica
|1:45 PM
|Duelo de históricos urgidos de puntos. La victoria es vital para ambos para mantener vivas sus chances europeas.
|Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise
|1:45 PM
|El Galatasaray busca aprovechar la localía para sumar tres puntos cruciales frente al equipo belga y escalar en la clasificación.
|Borussia Dortmund vs. Villarreal
|4:00 PM
|El Submarino Amarillo (con un punto) visita el Signal Iduna Park con la obligación de ganar para no despedirse de las rondas eliminatorias.
|Manchester City vs. Bayer Leverkusen
|4:00 PM
|Los Citizens son amplios favoritos para asegurar su pase ante el equipo alemán.
|Marsella vs. Newcastle United
|4:00 PM
|Cruce directo en la lucha por los puestos de clasificación, con el Marsella buscando la ventaja en su estadio.
|F.K. Bodø/Glimt vs. Juventus
|4:00 PM
|La Vecchia Signora tiene una visita incómoda a Noruega y necesita los tres puntos urgentemente.
|Napoli vs. FK Qarabağ
|4:00 PM
|El Napoli necesita una victoria en casa ante el sorprendente Qarabağ para no complicar su pase.
|Slavia Praga vs. Athletic Club
|4:00 PM
|Partido clave para el Athletic Club, que busca su segunda victoria para mantener vivas las esperanzas de seguir en competición europea.