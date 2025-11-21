Balón de Oro, Champions y Mundial: La hoja de ruta de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El extremo del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, continúa imparable en su ascenso al olimpo del fútbol mundial. Este jueves, la joven estrella recibió el galardón al Mejor Jugador de la Temporada 2024-2025 otorgado por el diario Marca, una distinción que certifica su consolidación como líder del conjunto blaugrana.

Durante la ceremonia, lejos de mostrarse conformista, el jugador de 18 años dejó clara su mentalidad ganadora y su ambición por hacer historia tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Una ambición sin límites

Al ser consultado sobre sus objetivos futuros —incluyendo el Balón de Oro, la Champions League y la Copa del Mundo—, Yamal fue contundente: “Lo quiero ganar todo”.

El horizonte de 2026 se presenta crucial para el delantero. No solo enfrenta la segunda mitad de la temporada con el Barcelona luchando por títulos, sino que el Mundial (en Estados Unidos, México y Canadá) asoma como el gran escenario para consagrarse con España.

“Ojalá lo consiga todo. Mientras podamos jugar y competir, es posible conseguirlo”, expresó con una sonrisa, mostrando la confianza de quien se sabe capaz de marcar una época.

La madurez de un líder precoz

Hace apenas unos días, Yamal ya había sido noticia al declarar con total naturalidad que no solo visualiza ganar un Balón de Oro, sino varios a lo largo de su carrera. Sin embargo, este jueves matizó que el éxito personal es consecuencia del colectivo.

“Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada del equipo”, reflexionó el extremo. “Para mí supone una felicidad y un orgullo. Acumular premios a la edad que tengo es algo muy positivo. Voy a seguir trabajando y peleando para conseguir cosas así”.

Con este nuevo trofeo en sus vitrinas, Lamine Yamal cierra un año de ensueño y lanza un aviso a navegantes: su hambre de gloria apenas está despertando.