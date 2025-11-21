Real Madrid contra el Elche y las lesiones: 10 dudas, regresos y bajas confirmadas

Suscríbete a nuestros canales

La Liga española vuelve a la acción este fin de semana y el panorama del Real Madrid presenta luces y sombras. El conjunto merengue llegó a acumular hasta 10 jugadores con problemas físicos durante el parón internacional, un dolor de cabeza para Xabi Alonso de cara a la visita de este domingo al Estadio Manuel Martínez Valero para la fecha 13.

Sin embargo, las últimas evaluaciones en Valdebebas invitan al optimismo con varias piezas clave.

Luz Verde: Disponibles

Thibaut Courtois y Fede Valverde Ninguno de los dos viajó con sus selecciones (Bélgica y Uruguay) tras salir con molestias del partido contra el Rayo Vallecano el pasado 9 de noviembre. Ambos sufrieron lesiones musculares leves, pero fuentes del club confirman que han evolucionado favorablemente y no deberían tener problemas para ser titulares contra el Elche.

Luz Amarilla: Dudas y Precaución

Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga Hay optimismo con los franceses. Mbappé, quien anotó un doblete con Francia antes de retirarse por molestias en el tobillo, y Camavinga, que regresó antes de tiempo por una distensión en el isquiotibial izquierdo, fueron examinados en la capital española. Fuentes informaron a ESPN que ambos deberían estar aptos para el domingo.

Dean Huijsen El central, convocado por España, quedó descartado para el duelo contra Georgia por molestias musculares. Aunque no es grave, en la Ciudad Deportiva no dan por hecha su participación este fin de semana y será duda hasta última hora.

Franco Mastantuono El argentino lleva fuera desde el 2 de noviembre por una pubalgia y no viajó con su selección para el amistoso contra Angola. Aunque ya alterna entrenamientos con el grupo, el club ha comunicado a ESPN que no asumirán riesgos ni marcarán una fecha forzada para su regreso.

¿Sorpresas en la convocatoria? Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger evolucionan mejor de lo esperado.

Tchouaméni podría entrar en la lista este mismo fin de semana, adelantando su regreso previsto inicialmente para el duelo de Champions contra el Olympiacos (miércoles 26 de noviembre).

Rüdiger, lesionado desde el 12 de septiembre y con fecha de retorno estimada para diciembre, está cerca de recibir el alta médica y no se descarta su presencia en Elche.

Luz Roja: Bajas Confirmadas

Dos nombres están totalmente descartados por el cuerpo técnico para este fin de semana: