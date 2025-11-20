¡Gran decepción! La Vinotinto perdió una oportunidad única para jugar el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La no clasificación de la Vinotinto al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, significó la frustración de un sueño histórico y la pérdida de una oportunidad excepcionalmente favorable en el recién sorteo del repechaje.

Los cruces definidos por la FIFA para adjudicar los últimos boletos al magno evento revelaron un escenario donde Venezuela, por su posición en el ranking, habría sido la clara favorita para obtener su cupo mundialista.

El factor ranking FIFA

El repechaje intercontinental se disputa entre seis selecciones de diferentes confederaciones (AFC, CAF, OFC, CONCACAF y CONMEBOL) por solo dos plazas.

La FIFA estableció que las dos selecciones con mejor ubicación en el ranking al momento del sorteo fuesen cabezas de serie, accediendo directamente a la final de sus respectivas llaves.

Según la información disponible, las seis selecciones que sí clasificaron al repechaje fueron: Bolivia (CONMEBOL), Jamaica (CONCACAF), Surinam (CONCACAF), Nueva Caledonia (OFC), República Democrática del Congo (CAF) e Irak (AFC).

Los dos equipos mejor rankeados que obtuvieron el pase directo a la final de sus rutas fueron República Democrática del Congo e Irak.

El camino que habría tomado Venezuela

De haber terminado séptima en la tabla de CONMEBOL (posición que ocupó Bolivia), Venezuela habría sido, por mucho, la selección mejor rankeada de todo el repechaje intercontinental.

Ahora, la amargura de la afición venezolana es doble: no solo se quedó fuera de la Copa del Mundo, sino que también dejó escapar un camino de repesca que, gracias a su posición internacional, presentaba las condiciones más idóneas para alcanzar, por fin, el sueño mundialista.