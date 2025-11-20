Mira a las estrellas que se perderán el Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá en 2026 contará por primera vez con 48 selecciones, un incremento que prometía abrir las puertas a más naciones y, por ende, a más figuras.

Sin embargo, el camino de las eliminatorias ha sido implacable, dejando fuera de competencia, y sin ninguna opción de repechaje, a varias selecciones que cuentan con jugadores de élite mundial.

El espectáculo perderá el brillo de varias estrellas consagradas y jóvenes promesas que semana a semana deslumbran en las mejores ligas europeas y del mundo.

Ausencias dolorosas de Europa

A pesar de que el "Viejo Continente" es donde se concentra gran parte del talento, varias selecciones importantes no lograron asegurar un puesto, ni siquiera para la repesca, dejando a sus máximas figuras con el corazón roto.

Entre las más destacadas se encuentran:

El talentoso mediocampista del Liverpool, capitán y motor de la selección húngara, se quedará fuera. Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia): La sensación del PSG y el habilidoso portero del Liverpool, respectivamente, son el rostro del fútbol georgiano. A pesar de su calidad individual, la selección no pudo obtener la clasificación.

Otras bajas importantes