Estas son las 5 revelaciones de la Vinotinto en la fecha FIFA ¿Son el futuro?

La reciente fecha FIFA, marcada por un saldo de una victoria (1-0 vs. Australia) y una derrota (0-2 vs. Canadá), sirvió como la plataforma de lanzamiento para el nuevo proyecto de la Vinotinto.

Más allá de los resultados, el objetivo principal bajo la nueva dirección técnica interina era evaluar y consolidar a la nueva generación de futbolistas que representarán el futuro de la selección.

Sin contar con las figuras ya establecidas en el proceso anterior (como Nahuel Ferraresi o Telasco Segovia), cinco nombres emergieron con un impacto significativo, demostrando personalidad, calidad y un compromiso inmediato con el esquema nacional.

Las relevaciones de la Vinotinto

1. Dani Pereira

El mediocampista del Austin de la MLS, fue la pieza central y el ancla del nuevo esquema. Su doble titularidad en ambos partidos subraya la confianza depositada en su capacidad para manejar los hilos del centro del campo.

2. Teo Quintero

La defensa central siempre es un punto crítico, y Teo Quintero demostró ser una solución sólida y confiable. Al igual que Pereira, fue titular en ambos encuentros, lo que le permitió establecer una química rápida con su compañeros de línea (Ferraresi).

3. Ender Echenique

El joven extremo fue quizás el más determinante en el resultado positivo ante Australia. Su asistencia para el único gol del partido le dio la victoria a Venezuela y mostró su principal virtud: la verticalidad y el desequilibrio por la banda derecha.

4. Jesús Ramírez

La necesidad de un "9" eficaz es constante en cualquier selección, y "Chucho" respondió de la mejor manera. Su titularidad ante Australia se coronó con el gol de la victoria (1-0), mostrando oportunismo y olfato goleador.

5. Alessandro Milani

El lateral izquierdo protagonizó una historia de adaptación y crecimiento acelerado. Inicialmente suplente ante Australia, ingresó al campo debido a la lesión de su compañero Luis Balbo y respondió con creces. Esto le valió la titularidad en el compromiso frente a Canadá, aunque su debut oficial fue ante Argentina en la fecha anterior.