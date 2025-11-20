El camino final hacia 2026: así quedan las cuatro llaves del repechaje europeo

Suscríbete a nuestros canales

El destino ha decidido dar una tregua a Italia. Tras el trauma nacional que supuso perderse las dos últimas Copas del Mundo, el sorteo del repechaje europeo celebrado este jueves ha dibujado un horizonte esperanzador para la Azzurra. El equipo transalpino ha esquivado a las potencias más temidas y se perfila como el gran favorito para adjudicarse uno de los cuatro billetes restantes hacia el Mundial de 2026.

El camino de la redención italiana

Italia comenzará su andadura en las semifinales recibiendo a Irlanda del Norte, un rival que, sobre el papel, no debería suponer una amenaza insalvable para la tetracampeona del mundo. El factor campo jugará a favor de los italianos en este primer duelo a vida o muerte.

De superar este escollo, la prueba final será a domicilio. Italia deberá viajar para enfrentarse al ganador del cruce entre Gales y Bosnia. Aunque jugar la final como visitante siempre añade presión, el cuadro parece mucho más despejado de lo que se temía en Roma, evitando cruces prematuros con otras selecciones de mayor peso.

Luces y sombras para las estrellas: Güler y Lewandowski

La suerte ha sido dispar para otras grandes figuras del fútbol europeo que buscan su plaza en el torneo. La Turquía del madridista Arda Güler ha salido bien parada: se medirá primero a Rumanía en casa. Si los otomanos cumplen, se jugarán el pase definitivo como visitantes ante el vencedor del Eslovaquia-Kosovo, un escenario donde la calidad técnica turca debería imponerse.

En el otro extremo de la balanza se encuentra Robert Lewandowski. A Polonia le ha tocado bailar con la más fea en la Ruta 2. Iniciarán su camino en casa ante una siempre correosa Albania, pero el verdadero muro llegaría en la final: tendrían que visitar al ganador del duelo entre Ucrania y Suecia. Dos "huesos duros" que amenazan con dejar al delantero del Barça sin lo que podría ser su último Mundial.

Dinamarca y la lista de espera

Por último, Dinamarca tendrá un debut aparentemente asequible contra Macedonia del Norte, pero el peligro reside en la final. Los daneses tendrían que jugarse la clasificación a domicilio en Praga o Dublín, enfrentando al ganador del República Checa - Irlanda, sedes donde la presión ambiental suele ser asfixiante.

Las eliminatorias, que se disputarán a partido único durante la ventana internacional del 23 al 31 de marzo, decidirán quiénes acompañan a las 12 selecciones europeas ya clasificadas (entre las que figuran España, Francia y Alemania).