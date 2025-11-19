Mira las selecciones que jugarán el Repechaje del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 18 de noviembre se definieron todos los clasificados que estarán participando en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Asimismo, se conocieron las selecciones que jugarán el Repechaje, donde definirán los últimos dos boletos a la mencionada cita.

Irak, República Democrática del Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia han asegurado su clasificación, conformando así el grupo de selecciones que avanzan a la siguiente fase. Entre ellas, Irak y la RD Congo destacan como las dos mejor posicionadas en el ranking, lo que les otorga el privilegio de avanzar directamente a la final, dejando al resto de equipos a la espera del sorteo para definir sus próximos enfrentamientos.

Los equipos nacionales que jugarán las semifinales de la repesca conocerán sus respectivos enfrentamientos al próximo jueves 20 de noviembre. Cabe destacar que, las selecciones pertenecientes a la CONCACAF (Jamaica y Surinam) no podrán enfrentarse entre sí, lo que influye de forma significativa en la configuración de los cruces.

Selecciones al Repechaje Internacional del Mundial 2026

Irak (Asia)

República Democrática del Congo (África)

Bolivia (Conmebol)

Jamaica (CONCACAF)

Surinam (CONCACAF)

Nueva Caledonia (Oceanía)

Equipos que jugarán el Repechaje de la UEFA

Italia

Ucrania

Polonia

República Checa

Eslovaquia

Gales

Albania

Irlanda

Suecia

Rumania

Macedonia del Norte

Dinamarca

Kosovo

Turquía

Bosnia y Herzegovina.

Además de la repesca internacional que involucra a las confederaciones de Sudamérica, Centroamérica, África, Oceanía y Asia, UEFA también tendrá su repechaje con 16 selecciones involucradas que pelearán por cuatro cupos a la Copa del Mundo 2026.

Al igual que el internacional, se realizará el sorteo este jueves y el formato constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, que se jugarán a partido único. Los ganadores de cada llave se quedarán con el boleto para participar en el Mundial de Norteamérica.