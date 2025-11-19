Mundial 2026

Mira las selecciones que jugarán el Repechaje del Mundial 2026

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 10:20 am

Bolivia será el representante por la Conmebol en la Repesca, que buscará los últimos clasificados al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 18 de noviembre se definieron todos los clasificados que estarán participando en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Asimismo, se conocieron las selecciones que jugarán el Repechaje, donde definirán los últimos dos boletos a la mencionada cita.

NOTAS RELACIONADAS

Irak, República Democrática del Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia han asegurado su clasificación, conformando así el grupo de selecciones que avanzan a la siguiente fase. Entre ellas, Irak y la RD Congo destacan como las dos mejor posicionadas en el ranking, lo que les otorga el privilegio de avanzar directamente a la final, dejando al resto de equipos a la espera del sorteo para definir sus próximos enfrentamientos.

Los equipos nacionales que jugarán las semifinales de la repesca conocerán sus respectivos enfrentamientos al próximo jueves 20 de noviembre. Cabe destacar que, las selecciones pertenecientes a la CONCACAF (Jamaica y Surinam) no podrán enfrentarse entre sí, lo que influye de forma significativa en la configuración de los cruces.

Selecciones al Repechaje Internacional del Mundial 2026

  • Irak (Asia)
  • República Democrática del Congo (África)
  • Bolivia (Conmebol)
  • Jamaica (CONCACAF)
  • Surinam (CONCACAF)
  • Nueva Caledonia (Oceanía)

Equipos que jugarán el Repechaje de la UEFA

  • Italia
  • Ucrania
  • Polonia
  • República Checa
  • Eslovaquia
  • Gales
  • Albania
  • Irlanda
  • Suecia
  • Rumania
  • Macedonia del Norte
  • Dinamarca
  • Kosovo
  • Turquía
  • Gales
  • Bosnia y Herzegovina.

Además de la repesca internacional que involucra a las confederaciones de Sudamérica, Centroamérica, África, Oceanía y Asia, UEFA también tendrá su repechaje con 16 selecciones involucradas que pelearán por cuatro cupos a la Copa del Mundo 2026.

Al igual que el internacional, se realizará el sorteo este jueves y el formato constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, que se jugarán a partido único. Los ganadores de cada llave se quedarán con el boleto para participar en el Mundial de Norteamérica.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Hipismo La Rinconada Grandes Ligas
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol