Mundial 2026: Estas son las 39 selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este 18 de noviembre nos señalizó que el tiempo avanza y cada día se recorta todo para el inicio del Mundial 2026, previsto a disputarse en tres países por primera vez: Estados Unidos, México y Canadá.

La jornada además sirvió para sumar siete nuevos nombres en el certamen, a los hay que repasar e incluir en la actualización de seleccionados que ya se alistarán para la gran cita mundialista.

España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia lograron su objetivo este martes, pero en la fecha previa habían hecho lo propio los combinados de Alemania y Países Bajos, dos también habituales en Copas del Mundo.

¿Cuántas selecciones ya clasificaron?

El número sigue aumentando. Ya son hasta 39 las selecciones que han asegurado su lugar de forma directa, mientras aún hay combinados que seguirán la disputa en el repechaje o la próxima fecha de eliminatorias.

Por la Conmebol los ya asegurados son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (a la espera de saber si Bolivia puede aumentar la cifra en la repesca). Asimismo, por Concacaf se encuentras los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Las otras selecciones confirmadas dentro del torneo son: Inglaterra (UEFA), Australia (Asia), Irán (Asia), Japón (Asia), Corea del Sur (Asia), Arabia Saudí (Asia), Qatar (Asia), Jordania (Asia), Uzbekistán (Asia), Argelia (África), Túnez (África), Egipto (África), Ghana (África), Marruecos (África), Cabo Verde (África), Costa de Marfil (África), Senegal (África), Sudáfrica (África) y Nueva Zelanda (Oceanía).

Finalmente, aún queda la tensión por conocer la emoción que dejarán los equipos en los repechajes para el Mundial 2026, que tiene dos apartados: el que se jugará con selecciones europeas y el otro que tendrá lugar con combinados de distintas confederaciones.