Mundial 2026: Estos son los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo

Cada día que pasa el Mundial 2026 se configura más y avanza en sus etapas, mientras las selecciones siguen asegurando sus boletos en el torneo. Lo más reciente en conocerse está apegado al sorteo del certamen.

La fecha programada está prevista para el próximo 5 de diciembre y sus bombos ya quedaron definidos después de la más reciente actualización del ránking FIFA de noviembre.

Hay que recordar que esta edición copera, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera en la historia en tres países y con un número de participantes de 48 equipos, los mismos serán divididos en 12 grupos de 4.

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Lo primero que se observa siempre está en el Bombo 1 o los conocidos 'Cabezas de serie', allí están ubicados: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.

Por su parte, en el Bombo 2 los integrantes son: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El BOMBO 3 tiene a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, para que en el Bombo 4 sigan: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

El evento del sorteo a este Mundial 2026 tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C, Estados Unidos.