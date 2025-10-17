Delantero Vinotinto brilla y gana este premio en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol ucraniano tiene un nuevo héroe, y es venezolano. Gleiker Mendoza, el talentoso extremo de 23 años, ha sido galardonado con el premio a Jugador del Mes de Septiembre en la Liga Premier de Ucrania, gracias a su espectacular rendimiento con el FC Kryvbas.

Mendoza, quien llegó al Kryvbas en calidad de cedido, demostró una forma física y técnica inmejorable durante el pasado mes, convirtiéndose en el motor ofensivo de su equipo y dejando una huella de impacto en cada partido.

Números de 'crack' en septiembre

El desempeño de Gleiker Mendoza con el Kryvbas fue sobresaliente, reflejado en estadísticas que hablan por sí solas:

Estadística Cifra en 4 Partidos Goles 2 Asistencias 2 Pases Clave 3 Regates Completados 19 Duelos Ganados 31

Estos números no solo evidencian su capacidad para finalizar jugadas, sino también su dominio en el desborde y su combatividad en el campo, una mezcla explosiva que le ha valido el reconocimiento de la afición y la prensa especializada en Ucrania.

Su salto a la Vinotinto

El destacado mes de septiembre de Gleiker Mendoza no pasó desapercibido para el seleccionador interino, Oswaldo Vizcarrondo. Su alto nivel en Ucrania fue la llave para ser convocado a la Vinotinto, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a Argentina en un partido amistoso.

Inmediatamente, logró hacerse con un puesto en el once titular y fue uno de los jugadores más destacados de Venezuela en dicho encuentro. Su capacidad para generar peligro y su desparpajo en el ataque confirman que el extremo está en el mejor momento de su carrera y es una promesa sólida para el futuro del fútbol venezolano.