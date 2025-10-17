Salomón Rondón y su Real Oviedo regresan a LaLiga con una misión

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga de España vuelve a la acción una vez que el parón internacional de selecciones bajó el telón y uno de los clubes convocados es el Real Oviedo, donde milita el venezolano Salomón Rondón, que recibe en su casa, el Estadio Carlos Tartiere, al RCD Espanyol este mismo viernes 17 de octubre a las 3 pm (hora de Venezuela).

Este compromiso tiene mucho condimento sobre la mesa, que le da características de un choque con mucho a observar. Por ejemplo, es el primer compromiso de los 'oviedistas' después de la destitución de Veljko Paunović.

El lugar del estratega lo tomó Luis Carrión, quien tiene la enorme tarea de liderar al club a la suma de puntos urgentes, que hagan que el equipo abandone la zona baja de la tabla, en la que actualmente está en la casilla 17 con seis puntos, misma cantidad que Girona (en puestos de descenso), pero con mejor diferencial de goles (-10 vs -12).

Hay que apuntar que Carrión es un viejo conocido en la entidad, porque ya fue el mandamás de ese banquillo durante la temporada 2023/2024, en un paso en el que destacó por lograr clasificación al playoff de ascenso y rozar el ascenso a Primera División.

Salomón Rondón quiere sumar goles a su cuenta

Las lupas en este cotejo también estarán puestas en uno de los refuerzos estelares para este curso, el venezolano Salomón, que tiene como misión iniciar una racha positiva con el gol, que contribuya a los suyos.

El criollo ya sabe lo que es anotar en esta edición liguera y con un tanto con sabor especial porque sirvió para firmar la victoria 1-2 ante Valencia. Sin embargo, del atacante se espera que tome el timón en fase ofensiva y ponga en evidencia su jerarquía.

No obstante, al repasar el presente de ambos equipos el panorama tiene sus diferencias, de un lado Espanyol está cómodo en zona media del certamen, en la novena casilla con nueve puntos en su cuenta.

Justamente, el caso contrario del Real Oviedo y Salomón Rondón, que sabe que urgen los triunfos a partir de esta nueva etapa en el banquillo con Luis Carrión.