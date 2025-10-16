Barcelona afrontará una jornada clave en LaLiga previo al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones terminó y la acción regresa a los torneos domésticos. Entre los más seguidos en el mundo está LaLiga, que retoma su férrea lucha en la zona alta, en la que Barcelona quiere seguir dando la pelea.

Los culés jugarán este sábado 18 de octubre la novena jornada del certamen en un contexto especial, dado que lo harán en un derbi catalán ante el Girona. Este cotejo tendrá como epicentro al Estadio Olímpico de Montjuic, que viene siendo el hogar de los culés mientras se avanzan en los trabajos en el Camp Nou.

Los azulgranas entienden este duelo clave en su pelea por el liderato, que buscarán ganar en esta fecha y que dependerá de la caída merengue. Justamente, el equipo de Hansi Flick tiene actualmente 19 puntos, por los 21 de los madridistas.

Barcelona llega con dudas para su once titular

Uno de los aspectos a revisar para este compromiso está apegado en los nombres que puedan ser ausentes del lado blaugrana, ante la seguidilla de lesiones que ha venido aquejando a la entidad y que se agudizó en la reciente ventana internacional.

En ese orden de ideas jugadores como Robert Lewandowski y Dani Olmo se perderán este partido, incluso el siguiente del equipo, nada más y nada menos que contra el Real Madrid, en el clásico español (26 de octubre).

A esas bajas de peso habrá que añadir al propio Raphinha, que sigue recuperándose de las molestias que lo han mantenido al margen en la actividad reciente. Por su parte, las buenas noticias las trae el regreso de Lamine Yamal y Fermín López, quienes llegaría al duelo recuperados y con serias opciones de jugar.

No obstante, al repasar el presente de Girona el panorama cambia drásticamente, al estar actualmente en puestos de descenso en la casilla 18 con seis puntos y con la urgencia máxima de sumar para escapar de esa triste realidad.

A su vez, es el equipo con peor diferencial de goles (-12), un dato que contrasta con el Barcelona que es todo lo contrario al tener el mejor récord en este apartado (+12) y ser el equipo con más goles anotados (22).