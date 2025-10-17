La historia de amor de Maite Delgado y Alfonso Mora, que los marca para siempre

Suscríbete a nuestros canales

Para Maite Delgado el amor y respeto por su esposo no desaparece con el matrimonio, ni con los años. Para la respetada conductora la relación con Alfonso Mora, sigue más unida y vigente que nunca, a solo días de compartir un nuevo aniversario.

El extenista y empresario venezolano, conquistó el corazón de la hermosa rubia hace muchos años, creando un hogar muy estable que creció con la llegado de sus dos hijos, Alfonso Fernando y Santiago, sus grandes amores.

Una historia de amor increíble

Maite tomó la decisión correcta de unir su corazón con Mora en una ceremonia por el civil realizada el 20 de octubre 1994. Mientras, que por la iglesia fue el 22 de octubre del mismo año, transmitida a todo el país a través de Venevisión.

Dentro de pocos días los esposos cumplirán 31 años unidos, por lo que la exreina de belleza y modelo, nacida en Valle de Guanape, estado Anzoátegui, no dudó en dedicarle un hermoso mensaje al amor de su vida.

A través de Instagram la criolla de 59 años, comenzó el conteo regresivo con algo de nostalgia, ya que por temas personales, no estarán juntos en la celebración del aniversario.

“Este año nos tocará celebrar a distancia porque la semana que viene la vida nos llevará por destinos distintos. Pero eso es lo menos importante. El amor se celebra siempre que se pueda y este fin de semana habrá escapada para el amor”, escribió.

Foto de puro amor

El mensaje fue acompañado con una bonita imagen de ambos muy sonriente en su época de juventud. Una imagen que demuestra que para la conductora lo vivido con su esposo, amigo, compañero y pareja, es una total bendición.