Maite Delgado se separa de su esposo a pocos días de su aniversario

La mañana del 16 de octubre, Delgado compartió una fotografía junto a González-Mora, para recordar que faltan pocos días para un momento especial que atesora en su corazón

Bárbara Chirino
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 12:26 pm
Maite Delgado y Alfonso González-Mora / Cortesía
En 1994, la animadora venezolana Maite Delgado contrajo nupcias con Alfonso González-Mora, extenista y empresario venezolano con quien formó una hermosa familia junto a sus hijos Alfonso y Santiago.

A lo largo de estas décadas, Maite y Alfonso han demostrado al mundo lo felices que son, así como la complicidad que existe entre ellos. Ahora, próximos a cumplir un año más de matrimonio, la pareja tendrá que separarse.

Maite Delgado lamenta alejarse de su esposo

La mañana del 16 de octubre, Delgado compartió una fotografía junto a González-Mora, para recordar que faltan pocos días para un momento especial que atesora en su corazón. “Nos casamos por civil un 20 de octubre de 1994 y por la iglesia el 22”, escribió.

No obstante, para esta celebración, les tocará separarse físicamente.Este año nos tocará celebrar a distancia porque la semana que viene la vida nos llevará por destinos distintos …pero eso es lo menos importante”, apuntó la también exreina de belleza.

Maite concluyo con: “El amor se celebra siempre que se pueda y este fin de semana habrá escapada para el amor porque lo nuestro estamos un amor para la historia”.

La familia González Delgado

Maite y Alfonso se casaron en 1994 y desde ese momento han construido una larga vida juntos. En múltiples oportunidades, la animadora habla de cómo su matrimonio se ha fortalecido con los años, así como “la intimidad se ha vuelto más rica”.

Pese a sus agendas, han mantenido espacios para ellos mismos en viajes y momentos de pareja, lo que Maite llama en algunas entrevistas “renovarse en el amor”. La comunicación, el humor y la complicidad parecen ser pilares en su unión.

Jueves 16 de Octubre de 2025
