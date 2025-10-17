La banda venezolana Okills se presentará en el Caracas Music Hall

Suscríbete a nuestros canales

La banda venezolana Okills hará su regreso a casa para celebrar los 10 años de su álbum América Supersónica en la Sala 2 del Caracas Music Hall (C.C. Concresa), el viernes 21 de noviembre.

América Supersónica, álbum publicado en julio de 2015, mantiene una energía tropical que manifiesta el espíritu festivo y la esencia del pop rock latino, y sus canciones permanecen en el subconsciente del público alternativo en Venezuela.

De este trabajo, se destacan temas como Funcional, Tiempo, Después, Asesina y Lo mejor, lo peor. El álbum América Supersónica también marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Okills, ya que fue el álbum con el que migraron a Ciudad de México.

Al combinar indie, rock alternativo y ritmos tropicales, el álbum se consolidó como un símbolo de novedad dentro de la escena independiente latinoamericana.

El décimo aniversario de América Supersónica es una oportunidad para rememorar cómo un álbum puede definir una época y, a la vez, cómo la música continúa uniendo a distintas generaciones. Okills promete un concierto inolvidable, repleto de sorpresas y con el dinamismo que los caracteriza, además de tocar los mejores hits de su carrera.

En palabras del vocalista Alberto Arcas: “Para nosotros no hay mejor lugar para celebrar los 10 años de América Supersónica que Caracas. Es el último show del año y probablemente tiremos la casa por la ventana. Estamos sumamente emocionados por este show y solo será UNA VEZ EN LA VIDA que suceda”.

Entradas a la venta

Las entradas se encuentran disponibles en cusica.com, CUSICA Studios y Ticketplate. La primera etapa de Zona General tiene un costo de REF. 30; para la segunda etapa tendrán un valor de REF. 40 y la tercera fase estará en REF. 50. Para quienes deseen estar en área VIP, en su primera etapa estas tienen un valor de REF. 60; la segunda etapa ascenderá a REF. 80 y la tercera en REF. 90.

Okills, actualmente conformado por Alberto Arcas y Kevin Youself, debutaron en 2010 y tuvieron una conexión genuina con su público. Desde entonces su propuesta musical, que siempre ha estado en constante transformación, refleja un equilibrio entre lo que los define y las nuevas exploraciones que mantienen su música actual. Hoy son considerados como una de las bandas alternativas más importantes de la escena musical venezolana del presente siglo.