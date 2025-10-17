Atención: Descubre las montas de Winder Véliz para el 5y6 de la R40 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

jockey aprendiz Winder Véliz estuvo este viernes en la jornada de ajustes y aprovechó su descanso para ser entrevistado para Meridiano Web acerca de sus compromisos para el 5y6 Nacional de la cuadragésima reunión.

Winder Véliz: Montas 5y6 R40 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Winder, ante todo agradecido por entrevistarte. Vamos a conversar sobre tus compromisos de montas para el 5y6 de la reunión 40. Inicia en la primera válida con la castaña Súper Explosiva.

-La yegua se siente muy bien en la cancha. Esperamos ofrecer un buen espectáculo con ella y demostrar el nivel que alcanzó durante está preparación.

Otra yegua que la vas a montar, pero está vez es en la segunda válida. Se trata de Queen Rhaenyra.

-Tuve la oportunidad de brisear a la yegua en una ocasión. Ella mantiene un excelente estado". Aunque no la galopé esta semana, la observé en la cancha y, con el favor de Dios, pronto tomaremos una decisión sobre su participación.

En la tercera válida, la entrenadora Jessenia Romero te da la oportunidad de montar a la cincoañera Princesa Susej.

Esta yegua se siente muy bien. Hoy, viernes, completó su ajuste con éxito. Esperamos alcanzar la victoria en la propia raya de sentencia.

Y culminas con el alazán Skyline para la cuarta válida presentado por Carlos Marrón.

-Un caballo que yo lo conozco. Lo gané en uno de mis primeros compromisos aquí en el hipódromo La Rinconada. Anda muy impecable y ajustó muy bien. Su entrenador Carlos Marrón me da la oportunidad de montar a este ejemplar y esperamos brindar un buen espectáculo.