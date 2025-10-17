José Alejandro Rivero detalla el camino de Zadkiel hacia la segunda selectiva en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web cubrió la jornada de ajustes matinales en el hipódromo La Rinconada este viernes 17 de octubre. Durante la visita, el medio concretó varias entrevistas clave, entre ellas la del destacado jinete profesional José Alejandro Rivero.

Entrevista: Compromisos Selectivos Jinete

Aunque Rivero tiene cuatro compromisos de monta, concentró su atención, a petición de nuestro equipo, en el potro Zadkiel, aspirante a la segunda prueba selectiva.

“Un gran saludo a toda esa afición hípica”

José Alejandro, una nueva prueba de fuego en el óvalo de Coche en este caso se trata del compromiso en el clásico “Albert H. Cipriani” (GII) por intermedio del potro de dos años Zadkiel del trainer Carlos Luis Uzcátegui.

- Este ejemplar acumula varios segundos consecutivos, siempre detrás del invicto Star White. Nuestro potro mantiene condiciones impecables. En su última actuación, sufrió algunos contratiempos y pequeños detalles.

Para esta ocasión, competiremos en un tiro de 1.400 metros. Esta distancia favorecerá mucho al caballo; a mi parecer, el ejemplar pedía más recorrido. Solo esperamos una partida limpia, buscaremos correr cerca de los punteros y, en la recta final, el caballo decidirá esta gran carrera, si Dios lo permite.